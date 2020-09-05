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суббота, 05 сентября 2020 17:39

Кандидат в мэры Кривого Рога прокомментировал наезд сына ребенка на переходе

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3 сентября в Кривом Роге недалеко от "тысячки" водитель Volkswagen сбил 11-летненго ребенка на пешеходном переходе.

Водителем авто оказался сын кандидата в меры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Об этом пишет "Кривбас сити".

Автор: znaj.ua
 

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: "Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации.

Автор: znaj.ua
 

Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", - отметил кандидат.

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Дата
05
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