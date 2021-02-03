Каналы Медведчука начали отключать. Там заявили "о политической расправе"

Каналы Медведчука прекращают трансляцию. Коллаж 24 каналу.

Интернет-провайдеры и онлайн сервисы один за другим прекращают трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля они должны быть немедленно заблокированы на 5 лет.

После появления указа президента о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов во влиянии кума Путина Виктора Медведчука медиахолдинг "Новости" вышел с заявлением о "политической расправе".

"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости".

Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", говорится в заявлении.

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Вечером вторника, 2 февраля, был приостановлен эфир трех телеканалов - Newsone, "112 Украина" и ZIK. Все они, а также их владелец нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак, попали под санкции.