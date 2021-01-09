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суббота, 09 января 2021 09:37

Канада создаст стипендию памяти жертв катастрофы МАУ

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Канада создаст стипендию памяти жертв катастрофы МАУ
30 декабря стало известно, что Иран выделит $ 150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ. Канада заявила, что не согласна с такой компенсацией жертвам. Фото: Reuters

Канада прилагает все усилия, чтобы Иран выплатив справедливую компенсацию семьям жертв катастрофы самолета компаний МАУ в Тегеране. Страна также создает стипендию в память о пассажирах рейса, сообщает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы удостовериться в проведении детального, прозрачного и достоверного расследования причин этой трагедии, а также в привлечении Ирана к ответственности. А также удостовериться, что он осуществит полные возмещения семьям жертв, и причастны к трагедии отвечать за справедливостью.

Чтобы отдать дань студентам, преподавателям и всем, связанным с академической сферой, мы также основываем стипендию в память о пассажирах рейса PS752. Мы продолжаем обсуждать с родственниками инициативы чести, в том числе монумент памяти погибших в авиакатастрофах", - сказал Джастин Трюдо.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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