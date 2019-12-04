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среда, 04 декабря 2019 22:44

Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции в отношении Портнова

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Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции в отношении Портнова
В МИД сообщили, что на 4 декабря 2019 ответа из ГПУ относительно Портнова не поступало. Фото: 24tv.ua

Департамент иностранных дел и международной торговли Канады обратился в Министерство иностранных дел Украины официальным письмом с просьбой до 6 декабря включительно предоставить информацию, которая может быть основанием для продолжения санкций в отношении экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос журналистов Радио Свобода.

В МИД сообщили, что получили "ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября 2019 с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционному списку Канады (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)".

"Указанный запрос 2 декабря 2019 МИД направило на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины", - сообщили в министерстве.

"Схемы" также направили запрос в Генеральную прокуратуру Украины с вопросом, какой ответ и когда ГПУ планирует предоставить по запросу из Канады.

На момент публикации ответа от Генпрокуратуры журналисты не получили.

Санкции в отношении Андрея Портнова, введенные правительством Канады после Революции Достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не сообщит Канаду о наличии оснований для их продолжения.

Основанием для рассмотрения вопроса о снятии санкций с Андрея Портнова стало письмо ГПУ в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором тогдашний заместитель генпрокурора Сергей Кизь сообщил, что "по состоянию на 29 июля 2019 года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

Источники в канадском правительстве объяснили, что в случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации.

В то же время, в ГПУ отказались предоставить журналистам информацию о том, существуют ли сейчас основания для сохранения санкций в отношении Андрея Портнова, продленные правительством Канады в 2019 году еще на пять лет, и будет ли об этом проинформировано канадскую сторону, которая рассматривает вопрос исключения Портнова с санкционного списка. В ГПУ сослались на то, что эта информация является "тайной следствия и может быть разглашена только с письменного разрешения следователя или прокурора". Но потом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура контактирует с Канадой по поводу санкций в отношении Портнова.

Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, его называли куратором судебной ветви власти.

Андрей Портнов покинул Украину сразу после побега Виктора Януковича в конце февраля 2014 года. Это произошло после расстрелов на Майдане.

В марта 2014 Правительство Канады применило санкции к Портнову путем внесения его фамилии в соответствующий Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на пять лет.

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Дата
04
декабря

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