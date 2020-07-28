Канада просит обнародовать расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом - МИД Канады. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Канады поздравило завершения расшифровки французскими экспертами "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ и просит обнародовать полученную информацию.

Об этом сообщил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

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"Канада благодарит французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа" черных ящиков "самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов ", - сказано в сообщении.

8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.