Канада и Украина обсудили упрощение визового режима

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 270
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1152
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 333
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 990
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1296
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 720
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1764
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 378
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2592
Фото
Все фото
8
7
5
5
7
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
День Соборности: на мосту через Днепр херсонцы выстроились в живую цепь
День Соборности: на мосту через Днепр херсонцы выстроились в живую цепь
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Видео
Все видео
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением
Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением
В автобусе обокрали и избили пенсионера - драку снимали на видео
В автобусе обокрали и избили пенсионера - драку снимали на видео
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 990
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 504
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 198
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2880
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 207
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
суббота, 23 января 2021 05:18

Канада и Украина обсудили упрощение визового режима

  Комментировать
Канада и Украина обсудили упрощение визового режима
Канада упростит визовый режим. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр - министр финансов Канады Христя Фриланд обсудили расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

"Важным основанием развития экономического сотрудничества между Украиной и Канадой является Соглашение о свободной торговле и сегодня перед обеими сторонами стоит амбициозная задача расширить его действие на сферы инвестиций и услуг", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам телефонного разговора Шмыгаля и Фриланд.

"Торгово-экономическое сотрудничество остается приоритетом нашего сотрудничества. Каждый новый вызов открывает новые перспективы для развития, поэтому мы должны консолидировать свои усилия для скорейшего преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, и продолжать наращивать объемы двусторонней торговли", - подчеркнул премьер.

Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

Стороны согласились, что необходимо в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Шмыгаль отметил высокую заинтересованность Украины в либерализации визового режима и отметил готовность принять в Украине группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия Украины критериям Канады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России

Ранее Денис Шмыгаль пригласил Канаду присоединиться к работе Крымской платформы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канада и Украина обсудили упрощение визового режима». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Полмиллиона человек собрались на инаугурацию президента

Самое читаемое
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 22941
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 22050
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 19458
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт Просмотров: 9468
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
5
 Просмотров: 9387
Общество
Коронавирус в Украине: актуальная статистика
Коронавирус в Украине: актуальная статистика Просмотров: 72
Полмиллиона человек собрались на инаугурацию президента
Полмиллиона человек собрались на инаугурацию президента
 Просмотров: 63
Гороскоп на выходные: кто влюбит в себя всех вокруг
Гороскоп на выходные: кто влюбит в себя всех вокруг
 Просмотров: 765
Украина может признать некоторые документы с временно оккупированных территорий
Украина может признать некоторые документы с временно оккупированных территорий Просмотров: 828
Накопительная пенсионная система в Украине заработает с 2023 года - Лазебная
Накопительная пенсионная система в Украине заработает с 2023 года - Лазебная Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов
2
Еще 2 компании отказались от влюбленной в Россию блогерши
1
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Голосов: 54948
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть