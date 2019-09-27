Какую погоду ждать в октябре: прогноз

В октябре ожидается средняя месячная температура на уровне от 7 ° до 12 ° тепла. Фото: "Ракурс"

Синоптики прогнозируют, что в октябре средняя месячная температура в Украине будет на уровне от 7 ° до 12 ° тепла, что в пределах средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7° тепла, что близко к средним многолетним значениям", - об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время прогнозируемое месячное количество осадков - 32-65 мм, в горных районах местами 75-100 мм.

Как отмечается, для октября является характерной средняя месячная температура воздуха в пределах 6-12 ° тепла, в горных районах 4-5° тепла. Обычно во второй и третьей декадах октября, как отметили синоптики, происходит переход средней суточной температуры через +8 в сторону снижения, на Закарпатье и юге страны этот переход завершается в первой декаде ноября.

За время наблюдений абсолютный максимум температуры в октябре фиксировали на уровне 25-35 ° тепла, в горных районах 18-24 ° тепла; абсолютный минимум фиксировался на уровне 5-16 ° мороза, в Карпатах, северных, восточных и центральных областях местами бывало и 18-23 ° мороза.

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При этом синоптики отмечают, что заморозки в первой половине октября это вполне обычное явление.

28 и 29 сентября в Украине ожидается мощная магнитная буря. В субботу - уровня G2, в воскресенье ослабится до уровня G1.