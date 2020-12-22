Какую погоду ждать 2021 года

2021 год станет одним из шести самых теплых. Фото: pixabay

2021 года ученые из Метеорологического бюро Великобритании прогнозируют чуть более прохладную погоду.

В то же время грядущий год станет также 1 из 6 самых теплых, сообщает ВВС.

В мире, согласно ожиданиям, будет примерно на 1°C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.

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2021 год может стать 7-м по счету, который приблизился к вышеупомянутой отметке или превысил ее.

Также прогнозируют, что температура Земли в следующем году будет на 0,91-1,15°C выше, чем 1850-1900 годах. Средняя температура составит 1,03°C.

2020 год, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВМО, этот год может побить рекорд 2016-го, сообщает France 24.