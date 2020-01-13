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понедельник, 13 января 2020 07:57

Какую погоду принесла в Украину Маланка: свежий прогноз

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Какую погоду принесла в Украину Маланка: свежий прогноз
На Маланки 13 января погода будет аномально теплой и солнечной. Фото - Черновицкий луч

Погода в Украине 13 января, на праздник Маланки, будет аномально теплой и солнечной.

Средний уровень тепла достигнет отметки +2 ... +6 градусов. Осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

"В западных регионах нашей страны столбики термометров достигнут отметки в среднем +3 ... + 5 градусов, немного прохладнее будет в Закарпатской области - от +1 до +3 градусов. На юге будет немного теплее - от +3 ... + 6 градусов. В центральных регионах термометры покажут +2 ... + 5 градусов. В Киеве будет теплее всего - + 4 ... + 6 градусов", - сказано в сообщении.

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В ночное время почти взде ожидается 0 ... -4 градусов.

В течение всего дня погода будет ясной с переменной облачностью. Порывы ветра - от 7 до 12 м/с.

В ближайшие дни погода будет снова без снега, и даже малейшего мороза. Небольшие "минусы" ожидаются ночью. Такая погода продержится до Крещения, 19-20 января.

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Дата
13
января

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