Какую погоду ожидать 10 августа

В субботу, 10 августа, на большей части Украины ожидается переменная облачность без осадков.
Только в восточных областях местами прогнозируется кратковременный дождь с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"10 августа переменная облачность. Ночью на Левобережье страны, Одесской и Николаевской области, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-32°.
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8 августа в Киеве прошел мощный ураган. Ветер повалил деревья и повредил дома. Ливень залил подземные переходы и автодороги.
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