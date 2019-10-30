Какую погоду обещают украинцам в последний день октября

Украинцев предупредили о холоде и морозе. Фото: img.depo.ua

Погода в Украине в ближайшие дни будет зависеть от антициклона Ольденбургия и арктического воздуха.

31 октября на всей территории будет холодно и сухо, даже солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Ближайшей ночью ожидают -2-7 градусов, завтра днем 2 + 8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 30 октября: кому удастся улучшить материальное положение

В Киеве ночь подморозит до -2-5 градусов, днем в четверг предполагается + 3 + 6 градусов. Осадки маловероятние. Холодная погода еще продлится, но с воскресенья должно потеплеть.

Синоптик посоветовала не мерзнуть, чтобы не подхватить вирусы и носить теплую одежду.

30 октября в Украине усилится похолодание. Придут ночные морозы до -3 градусов. Днем +3... +8 градусов. На юге ночью +3... +7 градусов, днем ​​+8... +12 градусов.