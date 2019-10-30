Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату

30 октября в Украине усилится похолодание. Фото - Укринформ

30 октября в Украине усилится похолодание. Придут ночные морозы - до -3 градусов.

Днем +3 +8 градусов. На юге ночью +3 +7 градусов, днем ​​+8 +12 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем ​​будут солнечные просветления.

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На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем ​​4 + 7 градуса.

Холодная погода продлится до конца недели. А с начала следующей к нам снова придет потепление. В Киеве с 3 ноября с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится. Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до + 12 + 16 градусов.

Зимой в Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.