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суббота, 20 февраля 2021 13:25

Какую диету выбрать и как отказаться от алкоголя - медицинский гороскоп на 20 февраля

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Какую диету выбрать и как отказаться от алкоголя - медицинский гороскоп на 20 февраля
Откажитесь на несколько недель от сахара и кондитерских изделий. Фото: pixabay.com

Выходные лучше провести дома. Осложняется эпидемическая ситуация. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Носите шапку, чтобы не спровоцировать появление мигрени и отита, - говорит астрологиня. - Эксперименты с новой диетой обойдутся слишком дорого. Спровоцируйте обострения болезней желудка. Лучше откажитесь на несколько недель от сахара и кондитерских изделий. Не ищите утешение в алкоголе. Помогут успокаивающие чаи и природные средства релаксации".

Овен

Проведите разгрузочные дни. Ешьте небольшими порциями. Больше пейте. Отдайте предпочтение сокам и кисломолочным напиткам.

Телец

Повышается ломкость волос и ногтей. Предоставьте организму минеральную поддержку. Не следует красить волосы и стричь их.

Близнецы

Обостряются болезни почек. Откажитесь от копченых и пересоленных блюд. Не употребляйте алкоголя.

Рак

Не задерживайтесь слишком долго в постели. Вставайте пораньше. Принимайте утром контрастный душ. Вы будете чувствовать бодрость.

Лев

Защищайте глаза от яркого солнечного света. Дайте им отдохнуть. Не сидите долго за компьютером. Читайте при полноценном освещении.

Дева

Следите за своими движениями во время похода или физической работы. Берегитесь растяжений связок и вывихов суставов.

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Весы

Поддержки потребует нервная система. Посвятите больше времени водным процедурам. Полезными будут восточные методики оздоровления.

Скорпион

Берегите спину от перегрузки. Не следует обращаться к услугам мануального терапевта. Ложитесь спать на кровати с твердой поверхностью. Не провоцируйте развития сколиоза.

Стрелец

Дайте своим мышцам хорошо поработать. Боритесь с гиподинамией. Есть опасность развития застойных явлений в организме.

Козерог

Начинать новый курс лечения не пора. Эффект от него будет минимальным. Ведите здоровый образ жизни.

Водолей

Не стоит в эти дни делать пирсинг или татуировки. Берегите кожу от повреждения. Она будет слишком уязвимой.

Рыбы

Начните лечение устаревшего кашля. Активизируйте вентиляцию легких. Не отказывайтесь от подвижных игр на свежем воздухе.

Астрологиня назвала самый сложный день недели и предупредила, чего ожидать и как избежать неприятностей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
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