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пятница, 21 мая 2021 05:00

Какой сегодня праздник и что нельзя делать

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21 мая чтим память Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который был сыном рыбака Заведея и Саломии.

Церковь Христова называет Иоанна Богослова Апостолом любви, потому что он призвал всех христиан любить Господа, друг друга и этим исполнять заповеди Христовы. Также в трех Посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о жизни Апостола Иоанна.

Автор: kolomija.com
  Евангелиста Иоанна Богослова называют апостолом любви
Евангелиста Иоанна Богослова называют апостолом любви

Когда на Иордане появляется пророк Иоанн Креститель, который крестит людей, возвещая о начале Судных времен, отец отпускает младшего сына посмотреть, что это за учитель и послушать его проповедь. Впоследствии апостол Иоанн вместе со своим товарищем Андреем Первозванным становятся учениками Иоанна Предтечи.

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Апостола Иоанна любил Спаситель за жертвенную любовь и чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых брал на важные моменты своего служения. Так, Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и Преображения Господня на горе Фавор.

Затем Апостол Иоанн Богослов, согласно жребию, который выпал на него, отправляется в Эфес и других малоазийских городов для проповеди Евангелия, беря с собой своего ученика Прохора. В Эфесе они неустанно проповедовал евангелие язычникам. Проповедь апостола Иоанна Богослова сопровождалась также многочисленными и большими чудесами, и количество тех, кто уверовал во Христа, увеличивалось каждый день.

В это время началось гонение христиан императором Нероном (56 - 68). Апостола Иоанна отвели на суд в Рим, где за исповедание веры в Господа Иисуса Христа он был приговорен к смерти, но Господь сохранил своего избранника: Апостол выпил данную ему чашу со смертельным ядом и остался живым. Впоследствии, вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в которую был брошен за приказом мучителя.

После этого Апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет. Проповедь Евангелия сопровождалась чудесами и привлекла к нему всех жителей острова. Здесь он изгонял бесов из капищ и исцелил многих больных. Около 67 года на этом острове была написана Книга Откровения Святого Апостола Иоанна Богослова.

После этого Апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95 года апостол Иоанн Богослов написал Евангелие.

Уже в глубокой старости, как говорит предание, узнав о юноше, сошел с истинного пути и сделался предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн вышел искать его в пустыню. Увидев Святого старца, разбойник стал прятаться, и Апостол побежал за ним и умолял его остановиться, обещая взять грех юноши на себя, чтобы тот только покаялся и не уничтожал своей души. Тронут теплотой любви святого, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь.

Святой Апостол Иоанн отошел к Господу в возрасте около 100 лет, долго оставаясь единственным живым свидетелем земного пути Спасителя.

Что нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться.

Нельзя врать.

Не надо давать в долг, потому что деньги могут не вернуть.

Сон с 20 на 21 мая исполнится в точности, если о нем не рассказывать никому

Не стоит в этот день жаловаться на свою судьбу. Это может привлечь негативные события.

Сегодня пекли пироги, которые не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. Перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб.

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