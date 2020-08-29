Какой процент больных коронавирусом требует госпитализации

Госпитализации требуют 20%. Фото: pexels.com

В среднем в Украине до 20% больных Covid-19 нуждаются в госпитализации.

"Как только увеличивается количество людей, заболевших Covid-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных нуждаются в госпитализации", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Ивано-Франковска призвал выходить на протесты против усиления карантина

Этот процент рассчитывается не по ежедневной, а по еженедельной статистике.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2481 случай Covid-19. 41 больной умер, 1055 - выздоровели. В общем 56 137 пациентов выздоровели от начала пандемии.