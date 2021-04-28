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среда, 28 апреля 2021 12:01

Какой погоды ждать в Чистый четверг
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29 апреля потепление в Украине будет набирать обороты. В Чистый четверг ожидается много солнца, только в западных областях пройдут периодические дожди, а кое-где даже будет греметь.

Ближайшей ночью заморозки останутся только на почве, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Только на северо-востоке страны они будут держаться и в воздухе.

"Заморозки засиделись, как надоедливый гость, когда хозяева уже и посуду помыли, и салфетки демонстративно составляют, и синхронно зевают", - говорится в сообщении.

В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет +13...18°С. Свежее будет на Сумщине, на морских побережьях и в Карпатах. Ветер ожидается южного направления, на западе и севере будет завевать сильнее.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве Чистый четверг будет с ветреным солнышком, без осадков. Ночные заморозки постепенно будут отступать, разве еще где-то "зацепятся" за почву. День принесет комфортные +14°С.

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2 мая на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°С.

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