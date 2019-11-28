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четверг, 28 ноября 2019 07:43

Какой погоды ждать украинцам

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Какой погоды ждать украинцам
Почти по всей Украине без существенных осадков. Фото: www.rbc.ua

28-го ноября осадков на востоке Украины станет меньше.

В западной части страны небольшие дожди придут из Польши, Венгрии и Словакии, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

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Температура в течение дня в большинстве областей в основном плюсовая + 3 + 7 градусов, на западе и юге + 6 + 12 градусов. Север ночью немного накроют морозы, 0-3 градуса. Ветер будет южным, 5-10 м / с.

В столице без осадков, ночью около нуля, днем ​​2 + 4 градуса.

В пятницу, 29 ноября, в Украине увеличится влажность. Похолодание вернется с 1-2 декабря.

Первые дни зимы будут снежными и морозными.Температура и ночью 1-7 °С мороза. В южной и восточной части около 0 °С. В Крыму до 5 °С тепла. Днем от 3 °С мороза до 3 °С тепла, на юге страны 1-7 °С тепла.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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