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среда, 27 ноября 2019 15:26

Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни зимы

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Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни зимы
Рассказали, какой будет погода в первые дни декабря. Фото: УНН.

Первые дни зимы будут снежными и морозными.

"1 декабря ночью в северных, центральных и восточных областях небольшой снег, днем ​​без осадков, 2 ноября в западных, днем ​​и в северных и местами центральных областях снег, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики в Укргидрометцентре, передает "УНН" .

Температура и ночью 1-7 °С мороза. В южной и восточной части около 0 °С. В Крыму до 5 °С тепла. Днем от 3 °С мороза до 3 °С тепла, на юге страны 1-7 °С тепла.

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В столице ожидают снег. Температура ночью 1-6 °С мороза. Днем от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

Под конец декабря в Украине придут морозы и на Новый год будет холодно. Также будет лежать снег. "Снегопады ожидаются 28-29 декабря. Однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3 ... -4 днем и -4 ... -5 ночью ", - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

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