Какой погоды ждать украинцам в субботу

В субботу дожди станут слабее. Фото: pixabay

На западе, севере и в центре Украины в ближайшую ночь пройдут умеренные дожди.

На юге и востоке будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

В субботу днем ​​на востоке будет влажно. Зато в западных областях дожди прекратятся. А на юге небо - ясным. На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится.

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Температура воздуха низкая, но без заморозков, +4 +8°C, на юге +8 +13°C. Завтра днем ​​- в пределах +14 +19°C, на юге +17 +22°C. Свежее будет на востоке, где пойдут дожди, +11 +14°C.

В Киеве ближайшей ночью - дождь. Завтра днем ​​местами небольшой или без существенных осадков. Ночью +6 +8°C, днем ​​около +16°C. Ветер западный, умеренный.

Влажная и прохладная воздушная масса определит погоду в Украине 15 мая. Почти на всей территории будут кратковременные дожди, на юге местами с грозами, в северных и большинстве западных областей - без существенных осадков.