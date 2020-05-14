Дожди не отступят: украинцев снова разочаровали прогнозом погоды

Влажная и прохладная воздушная масса определит погоду в Украине в ближайшие сутки.
Почти на всей территории будут кратковременные дожди, на юге местами с грозами, в северных и большинстве западных областей – без существенных осадков, сообщает Укргідрометцентр.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточных областях – 7-12 м/с. Температура ночью в северных и северо-западных областях – +1-6°, на поверхности почвы – местами заморозки 0-3°С, на остальной территории – +7-12°С, на побережье морей – до +15°С; днем – +13-18°, в южной части и на Закарпатье – +19-24°С.
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16 мая, в субботу, в центральных областях местами ожидается значительный дождь. Днем – без существенных осадков, на востоке – дождь. Ветер – преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – +4-9°С, днем – +13-18°С; в южной части ночью – +8-13°С, днем – +20-26°С.
В Киеве днем осадков не предвидится. Ветер – западный, 5-10 м/с. Температура ночью – +7-9°С, днем – +15-17°С.
14 мая температура воды в Черном и Азовском морях – +12-17°С, в Днепре – +14°С.
14 мая в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером – в центральные области и Одесскую область. Возможны грозы. На востоке, значительной части юга, в Днепре и районах существенные осадки маловероятны.
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