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воскресенье, 13 февраля 2022 16:40

Какой погоды ждать украинцам 14 февраля: прогноз синоптика

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Какой погоды ждать украинцам 14 февраля: прогноз синоптика
14 февраля в Украине будет преобладать солнечная погода. Фото: slovoidilo

В понедельник, 14 февраля, в Украине ожидается сухая погода, будет солнечно, временами облачно.

Ветер будет с юго-запада, умеренный. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В ночь на понедельник будет преобладать мороз, -3-7°C, в Сумской, Харьковской, Полтавской -6-11°C.

Днем потеплеет до +3+7°C, а на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет 0+4°C.

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"Киевлянам завтра можно бросить в сумку или автомобиль подзабытый атрибут - темные очки, потому что ожидается ясная солнечная погода.

В ближайшую ночь поморозит до -3-5°C, день в столице будет благоприятным для расцветающих, сердечками и букетиками, улиц - предполагается +4+6°C", - отмечает Диденко.

В Украину идет антициклон Ingo. 13 февраля погода в стране будет формировать поле повышенного давления.

В воскресенье за ​​счет антициклона во всех регионах будет спокойная погода. В отсутствие облаков ночью температура воздуха существенно снизится, однако день будет достаточно теплым, как для февраля месяца.

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