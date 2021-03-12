"Какой дурак придумал изменение времени" - что думают украинцы о переводе часов

В Украине хотят отменить ежегодный перевод часов. Верховная Рада уже приняла в первом чтении закон, отменяющий переход с летнего на зимнее время.

Новый законопроект предлагает установить единственное время на всей территории Украины: всемирное координированное время плюс 2 часа.

Gazeta.ua спросила у людей, как они относятся к новому закону?

Автор: Gazeta.ua Виктор Луценко доволен, что часы больше не будут переводить

Виктор Луценко, 58 лет

Хорошо, что не будут переводить время. Изменение часов сильно бьет по биологическому времени человека. Она должна каждый раз настраивать свой биоритм. Здоровью это только вредит. С экономической точки зрения тоже нецелесообразно переводить часы. Я вообще не знаю, какой дурак придумал это изменение времени.

Я перенес на себе последствия. Трудно привыкать, что надо вставать на час раньше или позже. Сбивается темп жизни.

Диана Гречана, 57 лет

Я рада, что часы не будут переводить. Все годы, когда меняли время, я либо не высыпалась или пересыпала и потом ходила как овощ. Привыкаешь, конечно, но пусть уже сделают время постоянным. Автор: Gazeta.ua Диана Гречана чувствовала дискомфорт от перевода часов

Вита Гринина, 26 лет.

Супер, что часы не будут переводить. Но я бы хотела что бы оставили летнее время. Оно же длиннее, чем зимнее. Последствий, то я имела сбой сна, от которого зависел мой настрой и желание работать.

Александр Якун, 47 лет

Я за то, чтобы не переводить часы. Любой человек испытывает последствия перевода времени. Как ни крути, но сегодня ты живешь так, а потом на час у тебя меняется жизнь. Это не нормально и на финансовое положение никак не влияет. Автор: Gazeta.ua Александр Якун считает, что изменение времени никак не влияет на финансовое положение

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Ксения Кливко, 20 лет.

Поддерживаю новый закон. Только часы надо перевести на летнее время и больше не менять. Когда переводили часы, то всегда чувствовала физическую усталость.

Светлана Федорова, 52 года.

Весенний переход всегда тяжелый для организма. Поэтому хорошо, что отменили перевод часов. Из-за изменения времени устаю и постоянно хожу злая пока не привыкну к ритму. Автор: Gazeta.ua Ксения Кливко считает, что часы следует изменить на постоянное летнее время

Александр, 21 год.

Есть страны, где вообще не переводят время, поэтому отказ у нас тоже абсолютно уместен. Не надо запоминать числа, когда нужно переводить часы и на работу проще просыпаться. Хотя сам заметных последствий не чувствовал от изменения времени. Автор: Gazeta.ua Александр считает, что закон является уместным

Верховная Рада в среду приняла в 1-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. "За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Голос", группа "Партия" За будущее" ОПЗЖ," Европейская солидарность","Родина", группа"Доверие" воздержались.