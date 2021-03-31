Какой будет погода в последний день марта

В Киеве сегодня облачно. Фото: pixabay.com

31 марта в Украине ожидается в основном сухая и солнечная погода.

Температура в течение дня будет колебаться в пределах +7...17°С, сообщает "УНИАН".

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха +14°С.

Во Львове в среду также ожидается облачная погода, днем будет до +15°С.

В Луцке, Ровно и Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, днем до +17°С, без осадков.

В Тернополе 31 марта ночью будет +7°С, а днем +15°С, облачно.

В Хмельницком сегодня также облачно, днем столбики термометров покажут +14°С.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +7°С, а днем до +14°С.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, температура +6...12°С.

В Житомире в среду до +16°С.

В Черкассах-облачно, днем воздух прогреется до +11°С.

В Кропивницкому, Николаеве и Запорожье сегодня облачно с прояснениями, температура днем +12°С.

В Полтаве также облачно, температура воздуха +4...10°С.

В Одессе 31 марта - солнечно, температура днем +10°С.

В Херсоне и Днепре в среду днем до +11°С, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха в пределах +4...8°С.

В Харькове-переменная облачность, температура днем +10°С.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0...+7°С.

В Краматорске также облачно с прояснениями, температура до +14°С.

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