Какой будет погода в последний день марта

31 марта в Украине ожидается в основном сухая и солнечная погода.
Температура в течение дня будет колебаться в пределах +7...17°С, сообщает "УНИАН".
В Киеве сегодня облачно, температура воздуха +14°С.
Во Львове в среду также ожидается облачная погода, днем будет до +15°С.
В Луцке, Ровно и Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, днем до +17°С, без осадков.
В Тернополе 31 марта ночью будет +7°С, а днем +15°С, облачно.
В Хмельницком сегодня также облачно, днем столбики термометров покажут +14°С.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +7°С, а днем до +14°С.
В Виннице сегодня облачно с прояснениями, температура +6...12°С.
В Житомире в среду до +16°С.
В Черкассах-облачно, днем воздух прогреется до +11°С.
В Кропивницкому, Николаеве и Запорожье сегодня облачно с прояснениями, температура днем +12°С.
В Полтаве также облачно, температура воздуха +4...10°С.
В Одессе 31 марта - солнечно, температура днем +10°С.
В Херсоне и Днепре в среду днем до +11°С, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня облачно, температура воздуха в пределах +4...8°С.
В Харькове-переменная облачность, температура днем +10°С.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0...+7°С.
В Краматорске также облачно с прояснениями, температура до +14°С.
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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.
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