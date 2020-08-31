Какой будет погода в первый день осени

Благодаря антициклону погода продержится солнечной. Фото: pixabay

1 сентября в Украине еще будет жарким.

В большинстве областей ожидают +30...36°C, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, благодаря антициклону продержится солнечная погода .

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"Однако циклоничность дотянется до наших западных областей - там пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже, плюс 22 ... 27 градусов. Однако в Черновицкой области и в Хмельницкой еще попечет, около 30 градусов", - написала Диденко.

В Киеве новый сезон начнется старой погодой - сухо и также под +30°C.

31 августа в Украине также сохранится жаркая погода. На востоке, западе и в центре Украины температура поднимется до +33°C, на юге - до +34°C, в центре - до +30°C.