Какой будет погода в последние дни лета

Последние выходные лета будут жаркими. Фото: "УНИАН".

В последние августовские выходные в Украине будет жаркая и солнечная погода. Температура поднимется выше +30 градусов днем.

Сегодня, 29 августа - солнечная погода. Температура днем ​​поднимется до +23 ... + 31 градусов. Прохладнее будет в западных областях +28 градусов днем, +13 ночью. Ветер северный, до 2 м/с. Без осадков. Жаркое - на юге и востоке страны. + 27 ... + 31 градусов днем, +11 ... + 17 ночью. Ветер юго-восточный, до 3 м/с. Без осадков, передает "УНИАН".

В воскресенье, 30 августа, потеплеет. Температура днем ​​поднимется до +29 ... + 33 градусов. При этом будет солнечно и сухо. Жарче всего будет в Одессе, Николаеве, Запорожье, Черновцах и Львове. Без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: какие неожиданности приготовит лето напоследок

А 31 августа в Украине также сохранится жаркая погода. На востоке, западе и в центре Украины температура поднимется до +33 градусов, на юге - до +34, в центре - до +30 градусов.

29 августа традиционно празднуют Ореховый Спас. На праздничном столе в день Третьего Спаса обязательно должны быть орехи и свежеиспеченный хлеб. Третий Спас посвящен воспоминанию переноса из старинного турецкого города Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце исцелил обладателя Эдессы от смертельной болезни, способствовало распространению там христианства.