Какой будет погода в первые дни зимы

Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни декабря. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112/

1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, ночью - морозы.

Также по данным Укргидрометцентра, завтра, 30 ноября, в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях мокрый снег и дождь. Прогнозируют налипание мокрого снега, местами гололед. А в юго-восточной части - дождь.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях от +2° до -3°С. Ночью местами до -5 °С. В Карпатах 5-10°С мороза.

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"1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха существенно не изменится", - добавили синоптики.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. В южной части страны и востоке отдельные порывы 15-20 м/с. На дорогах - гололедица.

Астронавт NASA Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал видео потрясающего вида Земли из космоса во время своего первого полета.