Какой будет погода на Святвечер и Рождество

6-7 января в Украине будет сухо и подморозит. Фото - my.ua

6 января антициклон из центра Европы вытеснит осадки. Повсюду будет сухо и подморозит.

Ночью 1-6 градусов, днем ​​0-3 градуса мороза, на юге и востоке и в части Центре - + 2+ 4 градуса, говорит синоптик Наталья Диденко.

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"На Рождество существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем ​​опять вернется к нулю", - рассказала синоптик.

В Киеве днем ​​6 января без осадков, около 2 градусов мороза. На Рождество будет облачно, в ночь на 7 января до -4-6 градусов, днем ​​около нуля.

Весна и лето в Украине в 2020 году будут прохладными. Осень ожидается также холодная и влажная.