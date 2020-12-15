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вторник, 15 декабря 2020 15:51

Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом

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Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
Наступят новые времена. Украинцы станут богаче, сильнее и мудрее. Фото: pixabay.com

Продолжается период руины. Во власти многое изменится. Придут новые лидеры и жизнь начнет налаживаться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чтобы это не растянулось на 30 лет, вспомните, как самоуправление нас спасло в казацкие времена, а также в 2014-м, когда каждый на своем месте делал все, что мог, чтобы защитить родную землю от захватчиков, - говорит астролог. - На политической арене Украины в течение 2021-2022 годов появятся новые политические силы, которые будут влиять дальше на судьбу государства. Те 2 лидера, которые есть сейчас, просто со временем отойдут от политики".

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Украина найдет новые страны для подражания.

"Наши предприниматели начнут вести переговоры с бизнесменами Канады и Бразилии. Наладят тесное и выгодное сотрудничество на многие годы. Тяжелые времена отступят, но они побуждают украинцев вспомнить о дачах. Мы будем активно работать на земле и выращивать невиданные урожаи. Если государство даст аграриям доступные кредиты, аграрный сектор серьезно улучшит экономическую ситуацию в стране", - прогнозирует Елена Максимова.

По словам астролога, наступят новые времена. Украинцы станут богаче, сильнее и мудрее.

Узнайте первыми, которым знакам зодиака больше всего будет везти в 2021 году.

Автор: Gazeta.ua
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