Каким областям сегодня не повезет с погодой

Автор: meteo.gov.ua Погода 9 июня

Погода в Украине 9 июля вновь огорчит неиюльским настроением

Будет очередная порция похолодания, а также грозовые дожди, местами с шквальным порывистым ветром на значительную часть страны, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Непогода сегодня возможна на Западе, Севере, а также в Полтавской области. На остальных территориях все еще удержится сухая погода с переменной облачностью.

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Температурные показатели будут довольно комфортными на Юге и Востоке страны, где термометры покажут от +22 до +27°C.

В центральных областях ожидается от +20 до +24°C. На Севере и Западе будет довольно прохладно - +19...+22 °C.

В Киеве возможны грозовые дожди. Днем умеренная температура +20...+22°C.

По Украине прокатился мощный ураган, который нанес масштабных разрушений. К Днипру непогода досталась вечер. Поваленное дерево разбило остановку, где люди пережидали непогоду. Два человека получили травмы, их забрала "скорая". Десятки поваленных деревьев заблокировали движение по городу.