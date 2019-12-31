Каким будет первое новогоднее поздравление президента Зеленского

Первое поздравление Зеленского будет классическим. Фото: Prm

Первое новогоднее поздравление Владимира Зеленского на посту президента будет классическим.

В Офисе президента обсуждали нестандартные варианты, но все же решили не рисковать. Об этом рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец в Telegram.

"На Банковой долго думали о фишечках для новогоднего поздравления Зеленского. Обсуждали даже вариант в стиле мюзикла, и в итоге решили не рисковать. Приветствие будет бболее-менее классическим", - говорится в сообщении.

При этом к поздравлению Зеленского привлекут известных людей - спортсменов, деятелей культуры, политиков. Традиционное обращение президента к украинцам начнется перед боем курантов в 23:55, его будут транслировать все телеканалы Украины.

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Стоит отметить, что в прошлом году телеканал 1+1 пустил новогоднее поздравление Владимира Зеленского перед приветствием тогдашнего президента Петра Порошенко. Именно тогда Зеленский объявил об участии в президентских выборах.