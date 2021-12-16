Каких блюд нужно избегать на новогоднем столе, чтобы везло весь год

Откажитесь от бутербродов с икрой. Сделайте рыбную тарелку с креветками, мидиями и рапанами. Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь на столе должно быть много хлеба. Это обеспечит вам богатство в 2022 году. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучше испечь хлеб своими руками, чтобы дом наполнил запах свежей выпечки, – говорит астролог. – Таким образом выпечете для семьи оберег на весь год. Аромат хлеба символизирует уют, благополучие и мир. Готовьте пиццу, но не тонкую, а где много вкусного теста. Начинкой пусть станут морепродукты. Избегайте речной рыбы, отбивных, газированных напитков, водки, многокомпонентных коктейлей".

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Блюда на стол подавайте в стеклянной или хрустальной посуде.

"Откажитесь от бутербродов с икрой, – говорит Максимова. – Сделайте рыбную тарелку с креветками, мидиями и рапанами. Купите самые твердые сорта сыра. Не фаршируйте яйца. Откажитесь от винегрета и оливье. Сделайте свекольный салат с черносливом и морковь по-корейски. Приготовьте салат из баклажанов или морской капусты. Избегайте в заправке майонеза и сметаны".

Астролог рассказала, что принесет 2022 год каждому знаку зодиака.