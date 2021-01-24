Какие знаки рискуют заболеть гриппом и простудой - медицинский гороскоп на 25 января

Особенно полезной будет утренняя пробежка. Допускать переутомления в этот день не следует. Фото: pixabay.com

25 января не стоит идти к стоматологу. Поставленная пломба будет держаться недолго. Протезирование пойдет с осложнениями. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Посетите салон красоты, - говорит астрологиня. - Косметические процедуры пройдут удачно. Только не стоит прокалывать уши и другие части тела. Место прокола будет долго не заживать. Держите спину ровно. Расправляйте легкие. Дышите полной грудью. Особенно полезной будет утренняя пробежка. Допускать переутомления в этот день не следует. Следствием будет острая головная боль. Не лишайте себя полноценного сна. Тельцы, Весы и Скорпионы рискуют заболеть гриппом и простудой. Обходите многолюдные места".

Овен

Старайтесь очищать дыхательные пути от мокроты. Делайте ингаляции. Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Не пропустите утренней пробежки. Посетите бассейн.

Телец

Резко снижается общий тонус организма. Будет хотеться спать. Замедляться реакция. Не садитесь за руль.

Близнецы

Пользуйтесь пастой для укрепления эмали зубов. Усильте уход за полостью рта. Только в случае крайней необходимости посетите стоматолога.

Рак

Не оставляйте без внимания боли в почках. Урологические больные могут жаловаться на ухудшение самочувствия. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Лев

Держитесь подальше от едких запахов. Не следует в этот день заниматься ремонтом. Есть опасность отравиться испарениями агрессивных веществ.

Дева

Есть риск инфекционных заболеваний. Защитите себя от возможных источников инфицирования. Пейте кипяченую воду.

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Весы

Отложите работу, требующую напряжения зрения. Дайте возможность глазам отдохнуть. Защищайте их от прямых солнечных лучей.

Скорпион

Сырые яйца не следует употреблять в пищу. Покупать пирожки на улице тоже не стоит. Есть опасность заболевания кишечной инфекцией.

Стрелец

Проснитесь раньше привычного времени. Сделайте интенсивную гимнастику. Примите контрастный душ. Поддерживайте бодрость духа в течение дня.

Козерог

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Откажитесь от дополнительной порции кофе. Танцуйте.

Водолей

Контролируйте свои эмоции. Пейте успокоительное. Избегайте стрессовых ситуаций. Возможно резкое повышение артериального давления.

Рыбы

Будут прогрессировать язвенные процессы в желудке. Откажитесь от употребления приправ, которые раздражают слизистую кишечника.

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