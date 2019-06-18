Какие знаки будут зарабатывать больше за других - астролог

18 июня желательно не назначать важные встречи и переговоры. Фото: narodna-pravda.ua

18 июня - эмоционально напряженный день. Чаще будут случаться ошибки в работе. Людям не хватит терпения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет договориться с собеседниками. Каждый будет слышать только собственные аргументы, - говорит астролог. - Желательно не назначать важные встречи и переговоры. Плохо будут работать средства связи. Необходимая информация поступит поздно. Офисная техника будет работать со сбоями. Не занимайтесь переоснащением рабочего оборудования. Доверять обещаниям не стоит".

Какие знаки будут зарабатывать больше других, читайте в подробном финансовом гороскопе на 18 июня.

Овен

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы могут поглощать всю прибыль. Воспользуйтесь финансовой поддержкой близких.

Телец

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но критического дефицита средств не будет. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Близнецы

Вернитесь к рассмотрению старых имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Рак

Больших денег в этот день заработать. Вашей поддержки потребуют родные. Не жалейте на это средств. Появление новых поклонников в этот день предвещает ничего хорошего.

Лев

Деньги пойдут в ваш карман. Не спешите тратить их на необдуманные покупки или занимать кому-то из друзей.

Дева

Дела будут идти нормально. Принимайте взвешенные решения относительно распределения денег, которые есть в кармане. Увеличиваются расходы на транспорт.

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Весы

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться. Денег будет достаточно. Порадуйте детей и любимых подарками.

Скорпион

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Не жалейте средств на поддержание своего здоровья.

Стрелец

Денег поступит меньше, чем ожидали. Срочные расходы будут поглощать весь заработок. Не берите с собой большую сумму, когда идете по магазинам.

Козерог

Не принимайте приглашение на новую работу. Заработки не оправдают ожиданий. Избегайте кредитов. Возникнут проблемы с их погашением.

Водолей

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Следите за кошельком. Отложите покупку электроники и средств связи. Они не будут служить долго.

Рыбы

Потерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшаются заработки.

Как пережить эту неделю без потерь, читайте в гороскопе Елены Максимовой на 17-23 июня.