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четверг, 22 апреля 2021 17:10

Какие сюрпризы готовит апрель напоследок

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Какие сюрпризы готовит апрель напоследок
Повышается плодовитость. Учитывайте это во время интимного общения. Фото: pixabay.com

22 апреля чувствительной будет кожа. Часто будут появляться прыщи и фурункулы. Откажитесь от жирной пищи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Носите удобную обувь, чтобы не травмировать голеностопный сустав, - говорит астролог. – Апрель напоследок готовит немало сюрпризов. Легко будет избавиться от вредной привычки, с которой боролись годами. Повышается плодовитость. Учитывайте это во время интимного общения. Не стоит делать татуировки и пирсинг. Не посещайте больных родственников и знакомых. Вы можете заразиться".

Овен

Вы будете хорошо чувствовать себя. Находитесь больше времени на свежем воздухе.

Телец

На вашу судьбу выпадет много волнений. Позаботьтесь об уравновешенности нервной системы. Примите душ перед сном.

Близнецы

Находите способы разнообразия форм общения с любимыми. Иначе они могут потерять интерес к вам.

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Рак

Старайтесь не работать длительное время стоя. Отдыхайте с поднятыми на подставку ногами. Способствуйте оттоку крови из вен.

Лев

Ослабленный организм будет плохо противостоять внешней инфекции. Избегайте контакта с больными. Не пейте холодных напитков.

Дева

Будет происходить загустения крови. Будьте осторожны при вводе внутривенных инъекций. Предупреждайте возможное тромбирование сосудов.

Весы

Возможно резкое снижение остроты зрения. Не стоит подбирать очки в этот день. Делать операции на глазах опасно.

Скорпион

Ухудшается обмен веществ. Подумайте о рациональный режим питания. Готовьте пищу из свежих продуктов. Откажитесь от консервов.

Стрелец

Хорошее время для начала лечения импотенции. Проведите соответствующие обследования. Не допускайте случайных половых контактов.

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Козерог

Больным гипертонией следует следить за уровнем артериального давления. Берегитесь приступов стенокардии. Они могут спровоцировать предынфарктное состояние.

Водолей

Берегитесь влияния ядовитых веществ на организм. Держитесь подальше от вредных испарений. Не занимайтесь самолечением.

Рыбы

Мелкие капиллярные сосуды становятся более ломкими. Усиливается кровоточивость десен. Может пойти носом кровь. Дозируйте физические нагрузки.

22 апреля - особый день. Астролог объяснила, как сделать его успешным.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

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