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четверг, 27 мая 2021 10:51

Какие специи стоит добавить в свой рацион

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Какие специи стоит добавить в свой рацион
Следите за пульсом во время утренней пробежки. Предоставьте организму минеральную поддержку. Фото: pixabay.com

27 мая берегитесь сквозняков. Напомнят о себе боль в горле и ушах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Быстро подниматься по лестнице дома будет трудно, - говорит астролог. - Может беспокоить одышка. Следите за пульсом во время утренней пробежки. Предоставьте организму минеральную поддержку. Повышается ломкость ногтей. Сделайте вечером ванночки для рук. Пользуйтесь проверенными средствами ухода за волосами. Улучшается аппетит. Не отказывайте себе во вкусненьком. Только ищите совместимость продуктов в блюдах. Добавьте к мясу сушеный чеснок и горчицу, розмарин и семена фенхеля. Кондитерские изделия, которые изготавливаете сами, дополните ванилью, мятой и корицей. Чтобы укрепить иммунитет, обогатите рацион хреном, бальзамическим уксусом и лимонным соком".

Овен

Сырые яйца не следует употреблять в пищу. Покупать пирожки на улице тоже не стоит. Есть опасность заболеть кишечной инфекцией.

Телец

Остерегайтесь отравления угарным газом. Пассивное курение будет вызывать приступы головной боли. Хорошо проветривайте жилое помещение.

Близнецы

Повышается ломкость сосудов. Чаще будут возникать синяки. Организм будет нуждаться в минеральной поддержке.

Рак

Контролируйте свои эмоции. Пейте успокоительное. Избегайте стрессовых ситуаций. Возможно резкое повышение артериального давления.

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Лев

Проведите лечебное голодание. Очищайте организм от шлаков. Пейте много чистой воды.

Дева

Проснитесь раньше привычного времени. Сделайте интенсивную гимнастику. Примите контрастный душ. Поддерживайте бодрость духа в течение дня.

Весы

Плохо будет восприниматься перепад температур. Одевайтесь по погоде. Пейте тонизирующие напитки.

Скорпион

Резко снижается общий тонус организма. Замедляется реакция. Не садитесь за руль.

Стрелец

Пожилым людям не следует ходить без сопровождения. Падение может привести к серьезным травмам. Берегите себя.

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Козерог

Защитите себя от возможных источников инфицирования. Пейте кипяченую воду.

Водолей

Урологические больные могут жаловаться на ухудшение самочувствия. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Рыбы

Чтобы вернуть силы и бодрость, займитесь спортом. Боритесь с гиподинамией. Поднимайтесь пешком на верхние этажи.

27 мая почувствуете прилив сил и вдохновения. Щедро делитесь приподнятым настроением с окружающими.

Автор: Gazeta.ua
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27
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