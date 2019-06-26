Какие праздники будем гулять в июле

В июле, кроме стандартных выходных, не предусмотрены дополнительные, как это было в июне.
Месяц начнется и закончится рабочими днями, но второй месяц лета не может быть скучным. Перечень праздников, которые традиционно празднуют в июле, сделал Обозреватель.
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1 июля - День архитектуры Украины
2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины
6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины
7 июля - День работника природно-заповедного дела
7 июля - День Военно-морских сил Украины
11 июля - Всемирный день народонаселения
12 июля - Всемирный день бортпроводника
14 июля - День рыбака
16 июля - День бухгалтера
18 июля - Международный день Нельсона Манделы
21 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
26 июля - День системного администратора
28 июля - День флота Украины
28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля - День PR-специалиста
28 июля - День работников торговли.
Самым главным и самым популярным праздником июля называют Ивана Купалу, который отмечают с 6 на 7 июля.
21 июня состоялось летнее солнцестояние. Это самый длинный день года - он продлится 17 часов. и 33 мин. С сегодняшнего дня дня начнут становиться короче, а ночи - длиннее. По старому календарю, именно в этот день праздновали Ивана Купала.
Символизирует рождение летнего солнца - Купала, и тем самым завершает господство весеннего солнца - Ярилы.
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