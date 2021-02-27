Какие ограничения наложили на области в красной зоне

Ивано-Франковская и Черновицкая области в красной зоне. Фото: Reuters

Кабмин вернул адаптивный карантин. 27 февраля почти вся Украина находится в желтой зоне. Ивано-Франковская и Черновицкая области - в красной.

Карантин в Украине продлили до 30 апреля. В зависимости от ситуации, в областях будут вводить также красную, оранжевую и зеленую зону карантина, сообщает "24 канал".

С 22 февраля в Ивано-Франковске запретили работу торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений. Запретили проведение культурных и религиозных мероприятий. Продовольственные магазины и рынки не закрывают. На Прикарпатье обустроили 16 карантинных блок-постов, 5 из них работают круглосуточно. С 26 февраля в Ивано-Франковской области запретят посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

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С 1 марта 2021 года в Черновицкой области запретят работу кафе, школ и ТРЦ. Разрешат только адресную доставку. Не будут позволять проводить массовые мероприятия.

Информацию о получении людьми прививок от коронавируса будут фиксировать в специальном электронном реестре. Подобная информация будет вноситься в карточку пациента после получения им второй дозы вакцины против инфекции Covid-19.