Какие обращения и из каких регионов чаще всего фиксируют в контакт-центре МЗ

Среди звонков было 8618 обращений, которые требовали дополнительного решения, поэтому их передали в государственных администраций, которые могут это решить. Фото: pixabay

По информации на 23 декабря 103 тыс. украинцев позвонили в контакт-центр Министерства здравоохранения по Covid-19.

Среди них больше всего звонков, а это 21%, было из столицы, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"21501 звонок - это функция автоматического с помощью стандартных сервисов автоматических ответов на линии. 81764 звонка приняли операторы и проговорили с гражданами, 72603 из них приняли и обработали без очереди", - отметил Кучер.

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Среди звонков было 8618 обращений, которые требовали дополнительного решения, поэтому их передали в государственные администрации, которые могут это решить.

Самыми популярными запросами в контакт-центре есть: вопросы диагностики - 32%, порядок прохождения самоизоляции - 19%, бесплатное/платное тестирование - 8%, вопрос амбулаторного лечения - 7%, вопрос деклараций - 5%.

Чаще всего звонят: Киев - 21% от всех обращений, Киевская область - 9,82%, Днепропетровская область - 9%, Одесская область - 7,64%, Запорожская область - 5,93%.

В то же время заместитель министра уверяет, что это не означает, что там происходит что-то плохое или есть большое количество жалоб. Статистически складывается так, что из этих областей является наиболее обращений.

Также Кучер пояснил, какой алгоритм работи контактного центра. По его словам, туда невозможно не дозвониться. Впрочем, может быть и такое, что есть пиковая ситуация. Но даже в таком случае система перезвонит автоматически.

"Есть соответствующая очередь, звонки фиксируются, мы перезваниваем. Если на ваше обращение, которое мы регистрировали, уже у операторов появилась информация в системе, предоставленной ответственним лицам из регионов, а у них на это есть 48 часов, то оператор вам эту информацию проговорит и сообщит по телефону. Если вас устраивает, тогда мы этот вопрос закрываем ", - сказал Кучер.

Кроме этого, в контакт-центре можно получить консультацию врача по вопросам, которые касаются эпидемии и оставить запрос на выезд мобильной бригады.

"Если мобильная бригада не выезжает, у нас сообщают, почему так произошло, какие были показания того, что они не уехали. Мы это контролируем, чтобы улучшить", - рассказал Кучер.

Линия для звонков бесплатна.

Номер телефона - 0 (800) 60 20 19.

Мобильный Макса Леонова "разрывался" от звонков из-за ошибки КГГА. Вместо контактов для справок в центре по противодействию Covid-19, администрация указала его номер. Мужчине звонили с вопросами о Covid, а также информировали о количестве коек в медучреждениях, поделился он в Facebook.