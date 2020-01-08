Какие церкви признают Православную церковь Украины в 2020 году

ПЦУ могут признать еще 4 церкви. Фото: rbc.ua

Православную церковь Украины в 2020 году могут официально признать еще несколько церквей.

"Румынская, Кипрская, Болгарская и Грузинская публично обсуждают этот вопрос. То есть они созревают сейчас. И я верю, что они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви", - сообщил митрополит Епифаний в интервью "Прямом".

Он отметил, что в процессе этого будет продолжаться борьба, она ведется и сейчас.

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"Потому что, потерпев поражение, здесь внутри страны можем вспомнить те процессы, которые происходили накануне объединительного собора. Вы слышали из многих источников, никогда объединения не будет, никогда Украина не получит Томос и признание. То же сейчас происходит на международной арене", - пояснил глава ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко и всех причастных к получению Украиной томоса об автокефалии. Епифаний отметил, что когда Украинская Православная Церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-Сестра, осуществилась мечта мечта многих поколений и миллионов верующих украинцев.