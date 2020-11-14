Какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

Украина ожидает осенняя погода. Фото: pexels.com

В Украине прогнозируют типичную для поздней осени погоду.

Небольшой дождь ближайших суток будет в северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях. На Сумщине умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, днем ​​4-9, на Прикарпатье и юге Одесской области до 12 тепла. В восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В Киеве небольшой дождь. Температура ночью 3-5 тепла, днем ​​6-8.

В понедельник в восточных областях прогнозируют умеренный мокрый снег. Температура ночью и днем ​​0-5 мороза.

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На остальной территории местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На западе днем ​​и в северных областях без осадков. Ночью температура от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​1-6 тепла. На западе и в Одесской области ночью 1-6 тепла, днем ​​4-9 тепла, местами до 12 градусов.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Метеорологи ожидают, что зима 2020-2021 годов будет аномально теплой. Как и в прошлом году, у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу, сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.