Какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

В Украине прогнозируют типичную для поздней осени погоду.
Небольшой дождь ближайших суток будет в северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях. На Сумщине умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, днем 4-9, на Прикарпатье и юге Одесской области до 12 тепла. В восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 0-5 тепла.
В Киеве небольшой дождь. Температура ночью 3-5 тепла, днем 6-8.
В понедельник в восточных областях прогнозируют умеренный мокрый снег. Температура ночью и днем 0-5 мороза.
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На остальной территории местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На западе днем и в северных областях без осадков. Ночью температура от 3 тепла до 2 мороза, днем 1-6 тепла. На западе и в Одесской области ночью 1-6 тепла, днем 4-9 тепла, местами до 12 градусов.
В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Метеорологи ожидают, что зима 2020-2021 годов будет аномально теплой. Как и в прошлом году, у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу, сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
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