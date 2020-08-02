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воскресенье, 02 августа 2020 15:05

Какая погода будет в следующие 3 суток

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Какая погода будет в следующие 3 суток
В Україні на наступні 3 доби прогнозують теплу погоду. Фото: pixabay.com

В Украине на следующие 3 суток прогнозируют теплую погоду.

Местами кратковременные дожди, грозы, температура - от 8 ° ночью до 30 ° градусов тепла днем. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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"Только 3 августа днем ​​в восточных и северо-восточных областях, во вторник в Карпатах и ​​Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-15 °, на юге до 18 ° тепла. Днем 21-27 °, 4 августа + 25-30 °.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.

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