Какая погода будет преобладать в Украине

В Киеве 24 января будет ветрено, тепло и с дождем. Фото: pixabay.com

Воскресенье в Украине будет ветреным, однако теплым. Будет преобладать влажная погода и дожди.

Днем температура воздуха составит +3...8°C, на юге и на Закарпатье до +8...13°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Порывистым, сильным, южного направления ветром будут охвачены большинство областей. Где утром - до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах.

В Киеве 24 января также будет ветрено, тепло и с дождем. Днем до +5...6°C.

В середине же следующей недели ожидается похолодание.

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К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре.