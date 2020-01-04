Какая погода будет на Рождество

6-7 января в Украине будет облачно с прояснениями, а 9-го - на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, пишет "Укрінформ"

Ночью 6 января в юго-восточных областях и Крыму временами снег, 7 января в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.

На 8 января существенных осадков не прогнозируют, лишь днем в западных и северных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

9 января на большей части территории Украины ожидается дождь и мокрый снег, днем в западных, северных и большинстве центральных областей без осадков, температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла.

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В воскресенье, 5 января, синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.