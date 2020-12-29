Как задобрить быка - что приготовить на новогодний стол

Стоит отказаться от сервировки стола предметами красного цвета. Фото: pinterest.com

2021-й будет годом белого металлического Быка, по китайскому календарю.

Астрологи уверяют, что празднование Нового года стоит продумать до деталей, рассказали в "Завтраке с 1+1".

"Бабушка меня приучила: в зависимости от того, год какого животного, надо искать способы, как его можно порадовать и пригласить в дом. Если он придет символически, то год будет хороший", - рассказала героиня сюжета Александра.

Поскольку Бык - травоядное животное, желательно добавить в праздничное меню много зелени, фруктов и овощей. Зато стоит отказаться от блюд из телятины и говядины. Использовать лучше курятину, индейке или рыбе.

Стихией 2021 года будет металл. Именно поэтому посуда на новогоднем столе должна быть металлической или с серебристым обрамлением.

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По словам астролога Ольги Ходаревой, стол лучше не сервировать предметами красного цвета. Использовать можно зеленый или бледно-желтый.

Также астролог отметила, что надо быть осторожным с употреблением алкоголя.

"Если по поводу алкоголя, то его лучше свести к минимуму. Бык не воспринимает любых некоординированных движений", - отметила она.

В свои права Бык вступит только в феврале. Именно поэтому советует угостить символ 2020-го - Крысу. Для угощения хозяина года можно поставить на стол сырное ассорти.

Украинцы в этом году планируют потратить меньшую сумму на новогодний стол, чем 2 предыдущих года. На праздничные угощения они потратят около 1,5 тыс. грн.