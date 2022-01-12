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четверг, 13 января 2022 09:15

Как выжить во время массированного нападения врага. Самое интересное в журнале "Країна""

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"Тревожный чемоданчик" следует иметь дома всем. Обычно это рюкзак объемом около 30 литров - с документами, деньгами, многофункциональным ножом, предметами гигиены, несколькими комплектами одежды и сухим пайком - бутылкой воды, плиткой шоколада, печеньем и т.д. Положите в него и лекарства – от простуды, боли, препараты против отравления в случае химической атаки, перевязочные материалы, – рассказывает "Країні" урбанист Виталий Селик. - Надо взять с собой павербанки, спички и зажигалки. Также следует унести из дома все ценное. Ни в коем случае не пользоваться лифтом. В любой момент может исчезнуть электричество и вы окажетесь заблокированными в кабине.

В случае нападения из репродукторов на столбах будут раздаваться сигналы тревоги и сообщения о необходимости укрыться в укрытии. Такие сообщения поступят эсэмэсками на телефон, будут звучать в эфирах всех радиостанций и телеканалов. Но нападение может произойти ночью и не будет предупреждения от города. Поэтому каждый должен позаботиться о безопасности. Следует узнать, где есть ближайшее укрытие.

 

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Дата
13
января

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