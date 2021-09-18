Как вылечить бесплодие. Народные приметы 18 сентября

Сегодня молятся пророку Захарии и святой Елизавете. Фото: pixabay.com

Православные верующие 18 сентября чтят память родителей величайшего пророка Иоанна Крестителя - святого пророка Захарии и праведной Елизаветы.

Этот день в народе считали несчастливым, потому что сегодняшние гадания осуществлялись. 18 сентября березовыми вениками выгоняли лихорадку. Предки верили, что нечистая сила никого не побеспокоит зимой после проведения такого обряда.

Считали также, что дети, которые рождаются в этот день, обладают сверхъестественными способностями и никогда не пострадают от злых духов.

Сегодня пары молятся о зачатии. На Захария и Елизавету ходили в церковь и просили вылечить от бесплодия.

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18 сентября нельзя пускать в дом чужих людей, потому что они могут принести лихорадку. Также в этот день запрещено стирать.

Народные приметы:

- Листья пожелтели - осень будет ранней, а зима - суровой.

- Много ягод на рябине - будет дождливая осень.

- На рассвете облака красного цвета - будет ветрено и пойдет дождь.

- Утра нет росы - будет ненастье.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Константин, Кирилл, Федор, Иван и Елизавета. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.