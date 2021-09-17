Народные приметы 17 сентября. Сегодня узнаем, какая погода будет зимой

Сегодня нельзя принимать гостей. Фото: pixabay.com

Православные христиане 17 сентября чтут икону Божьей Матери. Ее называют Неопалимая Купина. Сегодня также чтят память пророка Моисея.

В народе верили, что Неопалимая Купина защищает от пожаров и молний, ​​которые были величайшим бедствием для селян. 17 сентября за это молились в церкви.

Если случался пожар, предки обходили вокруг пламени с этой иконой Богородицы в руках. В дом иногда бросали белого голубя, чтобы потушить огонь. Считали, что от грозового пожара может спасти черная собака или кошка, живущие в доме.

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В этот день мужчины обходили сенники и тыкали в них вилами. Так пытались прогнать духов болезни, которые могут зимой напасть на скот.

17 сентября нельзя давать в долг и просить милостыню. Не стоит ходить в людные места и принимать гостей.

Народные приметы:

- Идет дождь - будет засушливая осень.

- На луке много шелухи - зима будет очень холодной.

- Заяц в село забежал - к большому огню.

- Большие муравейники в лесу - к сильным морозам зимой.

День Ангела сегодня празднуют Николай, Иван, Василий и Михаил. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.