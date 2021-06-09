Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля

Фото: mirovich.media

В Чернобыльской зоне отчуждения расположен комплекс загоризонтной радиолокационной станции "Дуга", известная под названием военный городок "Чернобыль-2". Это гигантские антенны, в СССР предназначались для наблюдения за запусками ракет вероятного противника.

"Наземные сооружения комплекса, состоящих из двух блоков антенн имеют высоту в 150 и 100 м. Мы изучили все подземные и закрытые сооружения комплекса, в том числе нашли центральный зал оперативного управления "Дугой" с остатками документов и компьютерных систем", - пишет блогер Максим Мирович.

Комплекс сооружений "Дуги" возведен в 1975 году. К середине 1980-х это был сверхсекретный объект. Остановлен комплекс из-за аварии 1986 года.

Антенны радара построены по принципу фазированной антенной решетки. Низкочастотная антенна выше, она составляет около 150 м, а длина - более 400 м. Высокочастотная антенна ниже, высотой 100 м.

При запуске ракет вероятного противника происходили изменения в ионосфере. Сигналы, которые поступали из ионосферы должны быть схвачены антеннами. Они приемные. А передающая антенна находилась в Черниговской области в виде комплекса "Любеч-1", работавший в одном комплексе с "Дугой".

На территории ЗГРЛС "Дуга" сразу за забором первого охранного периметра есть заброшенные сооружения большой воинской части. Также здесь расположена большая котельная с высоким дымоходом, которая когда-то обогревала весь комплекс.

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На территории антенн можно найти дискету, с помощью которой программировались когда-то супер мощные компьютеры комплекса.

Также там есть район наземных сооружений, в которых находилось обслуживающее оборудования "Дуги". Это довольно большой комплекс, состоящий из нескольких многоэтажных домов. Внутри находятся как технические, так и помещения для обучения солдат, офицерские комнаты и тому подобное.

Ближе всего к "Дуге" расположены транспортные коридоры, которые соединяли между собой различные сооружения комплекса. Благодаря им на "Дугу" доставляли оборудование. Они ведут в технические помещения с компьютерами и другой техникой.

Под местами раскрытыми панелями фальшпола можно обнаружить, что в подземном этаже здания есть кабельные трассы. С помощью проложенных там антенных кабелей "Дуги" связывались с руководителями компьютеров. Кабельные трассы располагались на оцинкованных модульных полках.

В здании нашли раскрытый сейф с документами, считавшиеся прежде совершенно секретными. Например, маршрутизацию кабельных трасс "Дуги".

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На территории есть зал оперативного управления всем комплексом. Он в плохом состоянии, но вполне типичный зал для управления подобными комплексами.

Внутри комплекса также есть учебная часть. В ней солдатам объясняли принцип загоризонтной локации и устройство антенн.

На окраине военного городка "Чернобыль-2" сохранилась заброшенная пожарная часть. В ней находится огромный макет "Дуги".

Макет наглядно демонстрирует, что антенны это лишь часть огромного военного комплекса, в который входил "вузов Круг" и некоторые другие военные объекты, связанные с инфраструктурой воинской части "Чернобыль-2".

Кабмин внес в реестр недвижимых памятников Украины радиолокационную станцию ​​"Дуга" в Чернобыльской зоне отчуждения. Радиолокационная станция "Дуга" состоит из ряда металлических мачт высотой 150 м с натянутыми между ними проводами. Советское руководство строило ее для обнаружения пусков баллистических ракет на других континентах и ​​для глушения радиосигналов. Сооружение успело поработать только в тестовом режиме, его закрыли после аварии на ЧАЭС. Западные исследователи называли станцию "росийский дятел", потому что она создавала характерные помехи в радиоэфире.