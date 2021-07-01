Как военные готовятся к параду на День Независимости - мощные фото

Фото: Командование "Север"

Показали подготовку к параду на День Независимости Украины вблизи Чернигова.

Более тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники собрали на военном аэродроме "Певцы", сообщает Командование "Север".

"Сводная механизированная колонна насчитывает 24 парадные расчета. В нее входят военные, вооружение и военная техника различных видов Вооруженных Сил Украины: Сухопутных войск, морской пехоты Военно-морских сил, зенитно-ракетные войска Воздушных сил, сил специальных операций, десантно-штурмовых войск. Кроме них, привлечены и другие силовые структуры, в частности Национальная гвардия Украины", - говорится в сообщении.

В параде примут участие артиллерия, автомобильная техника, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другая техника.

"Сегодня - третий день практической тренировки. Особенностью парада в этом году будет то, что привлекается больше новейших образцов вооружения и техники. Кроме того, будет привлечена не только боевая техника, но и та, что недавно принята на вооружение. Это почти триста единиц. В прошлом параде количество не превышало двести", - сообщил командующий логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Владимир Карпенко.

Для парада отобрали лучших военнослужащих из подразделений. Они являются участниками боевых действий на Донбассе.

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"Если честно, эмоции зашкаливают. Поднятие патриотизма, морального духа очень высокое. Я очень рад, что снова попал сюда. Это словами не передать. Надо побыть и самому принять участие", - сказал один из военных.

Тренировка на Черниговщине будет продолжаться до 7 августа. Далее колонна переместится в Киев.

Опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости. В частности, на Крещатике и майдане Независимости 24 августа состоится большой военный парад с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.