Как вернуть высокую работоспособность - три совета астролога

Из-за недосыпания и переедания может наблюдаться снижение работоспособности. Фото: pixabay.com

7 июня берегитесь грибковой инфекции и случайных половых контактов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Избегайте пассивного курения, - говорит астролог. – Будут беспокоить головная боль и головокружение. Откажитесь от операций на репродуктивных органах. Напомнит о себе аллергия. Дегустацию экзотических блюд лучше отложить. Отдайте предпочтение проверенным продуктам. Из-за недосыпания и переедания может наблюдаться снижение работоспособности. Чтобы повысить ее, начинайте утро с пробежки, смотрите мотивирующие видеоролики и обогатите рацион миндалем".

Овен

Есть опасность повторного травмирования когда-то поврежденных суставов. Позаботьтесь о предупреждении таких травм. Двигайтесь осторожно.

Телец

Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий. Учитывайте это при планировании рабочего дня. Не стоит брать на себя дополнительную работу.

Близнецы

Тело потребует дополнительного увлажнения. Проведите водные процедуры утром и вечером. Пейте много чистой воды. Особенно после изнурительных тренировок.

Рак

Берегитесь заболевания гриппом и вирусными инфекциями. Организм плохо будет противостоять им. Проветривайте рабочее помещение. Ограничьте время пребывания в толпе.

Лев

Любое оперативное вмешательство в организм нежелательно в этот день. Послеоперационные осложнения придется долго лечить.

Дева

Снижается острота зрения. По возможности отложите кропотливую работу. Отдыхать перед экраном телевизора не следует. Погуляйте на свежем воздухе.

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Весы

Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Не провоцируйте обострения болезней. Соблюдайте диету.

Скорпион

Может беспокоить общее болезненное состояние. Повышается ломкость костей. Поберегите себя.

Стрелец

Меняется кислотность желудочного сока. Начнет беспокоить изжога. Следуйте советам своего врача. Самолечение может усугубить ситуацию.

Козерог

Снижается уровень гемоглобина. Результаты анализов могут быть неутешительными. Поддержите работу кроветворных органов. За несколько дней картина изменится. Не голодайте

Водолей

Берегитесь уличных животных. Они могут проявлять неадекватно агрессивное поведение. Домашнее животное заводить в этот день не следует.

Рыбы

Начинать новый курс лечения опасно. Лекарства могут давать побочный эффект. Не идите к стоматологу. Наркоз будет действовать плохо.

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